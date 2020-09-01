У МОЗ уточнили підставу для лікарняного у разі COVID-19

Симптоми, притаманні коронавірусу є підставою для відкриття лікарняного. Якщо вони є, то лікар не повинен чекати результатів ПЛР-тестування.

Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає "ТСН". Так він відповів на скарги людей про те, що деякі сімейні лікарі не видають лікарняний поки немає підтвердженого тесту. Люди жалілися, що з симптомами коронавірусу вони змушені ходити на роботу.

"Про такі сигнали треба повідомляти. Ми проводили вже декілька селекторних нарад і говорили – якщо є симптоми, мобільна група в першу чергу має приїхати швидко передати на тестування. Якщо є симптоми, то у людини є підстави для виписки лікарняного. Оскільки не можна відправляти людину з симптомами на роботу. Це вже питання відповідальності і людини, і сімейного лікаря. Лікар повинен відкривати лікарняний", – пояснив Ляшко.

Він також додав, що людина, яка має симптоми, повинна бути ізольована і під час того, як чекає на приїзд "швидкої", і під час того, коли чекає на результати аналізів.

"Якщо у людини є симптоми, і вона чекає, вона вже повинна бути ізольована, чекає на мобільну бригаду, яка приїздить і забирає зразок, – ізоляція, забрали зразок – ізоляція", – наголосив головний санітарній лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вважає, що спалахи коронавірусу в країні викликані проведенням масових заходів, які не пов'язані з виробничими процесами.