У МОЗ уточнили групи ризику для коронавірусу

До групи ризику заразитися коронавірусом відносяться люди, які страждають від хронічних захворювань.

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Про це на брифінгу 22 березня заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Він уточнив, що йдеться про діабет і хронічні захворювання органів дихання, в першу чергу – легенів. Також до ускладнень призводить гіпертонічна хвороба.

Ляшко підкреслив, що необхідно зменшити мобільність людей, які страждають на ці захворювання, і тих, хто знаходиться в осередках інфекції.

"За даними нещодавно опублікованої статистики в Італії, в групі ризику люди старше 60 років. Серед них найбільша летальність. Саме вони найважче переносять коронавірусну хворобу, особливо якщо похилий вік ускладнюється ще й наявністю хронічних захворювань. У першу чергу це діабет, після цього інші хронічні захворювання органів дихання, в першу чергу – легенів. Також гіпертонічна хвороба, як показує практика, часто призводить до того, що у людини виникають ускладнення, які можуть бути несумісними з життям", – зазначив головний санлікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірусом в Україні заразилися 47 осіб:

Чернівецька область – 25 хворих;

Київ – 9;

Київська область – 4;

Житомирська – 2;

Дніпропетровська – 2;

Івано-Франківська – 2;

Львівська – 1;

Тернопільська – 1;

Донецька – 1.

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