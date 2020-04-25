У МОЗ спростували популярний в Україні фейк про зараження COVID-19

При проведенні тестування на коронавірус людина не може заразитися ним, а чутки про таку небезпеку є фейком.

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Про це на брифінгу 25 квітня заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, підкресливши, що таке неможливо навіть теоретично (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Тест на коронавірус "Громадське телебачення"

"Звичайно, це фейкова інформація. У нас не існує таких випадків, тому що механізм тестування виключає зараження здорової людини вірусом COVID-19. Як сам механізм тестування, так і люди, які проводять його", – запевнив він.

"Медичні працівники (діють. – Ред.) в засобах індивідуального захисту, за відповідними алгоритмами. Тому у нас як немає таких випадків, так і не існує такої можливості, щоб таке відбулося", – підкреслив Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві Служба безпеки України викрила групу інтернет-агітаторів, які за гроші країни-агресорки Росії поширювали фейки про коронавірус COVID-19 в соцмережі Facebook.