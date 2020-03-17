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17 березня • оновлено в 13:53
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У МОЗ спростували фейк про ліки від коронавірусу

1.3т
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Головний санітарний лікар України, перший заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко закликав українців не вірити в брехливу рекламу про те, що існують унікальні ліки від коронавірусу Covid-19.

Пояснення з цього приводу він дав під час брифінгу 17 березня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Коронавірус

Коронавірус

zi.ua

"Зараз немає специфічного лікування, є лише симптоматичне. Немає таблетки, яка дозволить вилікувати хворого від коронавірусної хвороби. Тому не треба реагувати на поширення інформації в інтернеті й поза про те, що продаються унікальні таблетки, які лікують коронавірус. Це шахрайство, і на нього ми будемо реагувати жорстко. Ми розробляємо механізми", – попередив Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в інтернеті серед українців почали поширювати фейкове повідомлення про нібито проведення дезінфекції з вертольотів у зв'язку з поширенням коронавірусу. Однак в повідомленні є одразу кілька моментів, які підтверджують те, що інформація в ньому – вигадка.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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