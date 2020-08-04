У МОЗ спрогнозували другу хвилю COVID-19 в Україні: коли чекати

У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що готуються до другої хвилі COVID-19 в Україні, яка найбільш імовірна з жовтня.

Про це повідомивзаступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу із протидії поширенню коронавірусу в Україні 4 серпня. За його словами, тенденції розповсюдження COVID-19 у світі не є позитивними – у Європі розпочинається друга хвиля.

"Ми повинні бути готовими до збільшення кількості випадків. І ми прогнозуємо, що в Україні може бути збільшення кількості випадків коронавірусної хвороби саме під час епідсезону на грип і ГРВІ, з жовтня до квітня. Тому міністром охорони здоров’я підготовлено доручення обласним державним адміністраціям підготувати ліжковий фонд до можливого збільшення грипу і коронавірусної хвороби, поєднання цих інфекцій. Ми повинні бути готові", –зазначив Ляшко.

За його словами, лікарні необхідно забезпечити вірусними препаратами та засобами індивідуального захисту.

"Наразі система охорони здоров’я з лікарнями першої хвилі і другої хвилі справляється з навантаженням, але ми прогнозуємо збільшення кількості випадків COVID – тому закликаємо дотримуватися протиепідемічних заходів, вакцинуватися від інфекційних хвороб і виконувати всі обмеження, які стосуються тієї чи іншої зони на території нашої держави", – наголосив представник МОЗ.

Головний санітарний лікар закликав українців вакцинуватися від грипу, щоб уникнути коінфекцій і одночасного перенесення грипу та коронавірусної хвороби, а також щоб полегшити роботу медикам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські вчені НТУ "КПІ ім. Сікорського" заявили, що до кінця серпня загальна кількість хворих на коронавірус (COVID-19) в Україні може досягти 110-115 тисяч.