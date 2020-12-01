У МОЗ сказали, навіщо Україні тритижневий локдаун

В Україні потрібно ввести локдаун на три тижні, щоб збалансувати зростання захворюваності на коронавірус (COVID -19) до лютого 2021 року.

Про це в ефірі "Свободи слова" заявив глава МОЗ Максим Степанов. Чиновник зазначив, що, крім коронавірусної хвороби, в країні спостерігається загострення з грипу.

"Локдаун, який нам потрібен, – це тритижневий локдаун, оскільки, крім ситуації з ковідом, яка у нас є, також маємо сезонні загострення з грипу, і це все впливає. Нам дуже важливо, щоб ми підійшли до лютого не з високим зростанням захворювання, а щоб це в нас було збалансовано", – пояснив міністр охорони здоров'я.

Відзначимо, що раніше Степанов запевняв, що на початку грудня локдаун в Україні не введуть.

Додамо, що прессекретарка президента України Юлія Мендель сказала, що можливість локдауну в Україні через пандемію COVID-19 зберігається, однак точної дати введення жорсткого карантину немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив ідею з "інтелектуальним локдауном" в Україні.