У МОЗ розробили новий протокол лікування коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я України розробило та затвердило новий протокол лікування пацієнтів з підтвердженим коронавірусом.

Про це повідомив під час брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов, наголосивши, що у створенні документа брали участь найкращі фахівці України (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Цей протокол призначений для використання всіма медичними працівниками, які надають допомогу пацієнтам з COVID-19. Він визначає порядок призначення та застосування лікарських засобів для лікування пацієнтів з підтвердженим COVID-19", – пояснив Степанов.

Основними змінами протоколу стали:

розширення використання глюкокортикоїдів, а також внесення правил їх застосування;

визначення алгоритмів призначення антикоагулянтної терапії;

доповнення протоколів підходами до протимікробної терапії, вторинної бактеріальної інфекції для пацієнтів з COVID-19;

конкретизовані показання для призначення такого лікарського засобу, як "Тоцилізумаб";

повністю включено підходи до медикаментозної терапії та кисневої підтримки хворих на COVID-19.

"Ми наголошуємо на тому, що призначення лікарських засобів здійснюється з урахуванням перебігу хвороби у кожного конкретного пацієнта. Протокол – це винятково для використання медпрацівниками. Не займайтеся в жодному разі будь-якими спробами самолікування", – акцентував увагу очільник МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з Уханя запропонували новий спосіб лікування важкої форми коронавірусної пневмонії за допомогою інгаляцій продуктами життєдіяльності стовбурових клітин.