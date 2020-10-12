У МОЗ розповіли, які школи можуть перевести на дистанційне навчання після канікул

Чи переведуть ту чи іншу школу на дистанційне навчання після канікул, залежатиме від того, в якому регіоні чи районі вона перебуває.

Про це повідомив виконувач обов'язків генерального директора "Центру громадського здоров'я МОЗ України" Ігор Кузин у коментарі "РБК-Україна".

"Тут ситуація буде залежати від того, в якому регіоні чи районі перебуває школа, тому що сама ідеологія адаптивного карантину полягає в тому, щоб застосовувати різні підходи до різних територій", – наголосив він.

Кузін підкреслив, що в деяких регіонах України ситуація з коронавірусом склалася так, що відстежити контактних осіб дуже важко.

"Є також області, де ситуація керована або поодинокі випадки лише. Тому в тих регіонах, які знаходяться у помаранчевій або червоній зоні, там можливо буде підніматися питання про дистанційне навчання", – уточнив він.

Раніше OBOZREVATEL повідомив те, які рекомендації надало Міністерство освіти України щодо подальшої роботи вишів, шкіл та дитячих садочків в умовах пандемії коронавірусу.