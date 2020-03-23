У МОЗ розповіли, як забезпечать продуктами людей на самоізоляції

Люди, які перебувають на вимушеній самоізоляції через контактування із хворими на коронавірус, отримують продукти харчування через волонтерів.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Як повідомив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, нині уряд налагоджує співпрацю з бізнесом, який займається доставкою продуктів харчування, для вирішення цього питання.
"На рівні уряду ми працюмо над цим питанням як з бізнесом, який готує доставку при онлайн-замовленні харчових продуктів, так і вирішується питання про залучення соціальних працівників державних установ, наприклад, Укрпошти, для того, щоб доставляти продукти усім, хто цього потребує", – зауважив Ляшко.
Скріншот
За його словами, на сьогоднішній день є кілька волонтерських організацій, які надають допомогу вимушено самоізоЛьованим громадянам. Вони забезпечують їх продуктами харчування та гігієни.
Нагадаємо, кількість заражених коронавірусом COVID-19 в Україні за станом на 23 березня становить 73 людини.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що від коронавірусу в Україні вилікувалися 8 осіб, але, як з'ясувалося, помилилися.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".