У МОЗ розповіли, як рахують COVID-статистику в Україні

Підставами потрапляння пацієнта в статистику з поширення коронавірусної інфекції є окремі критерії амбулаторно-клінічного лікування, розроблені Міністерством охорони здоров'я України.

Вони також дають право припинити самоізоляцію. Про це 8 грудня "УНН" розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Умовою потрапити в перелік одужавших від коронавірусу є відсутність клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом трьох днів, рахуючи з 10 дня від появи симптомів без лабораторного дослідження (тесту на коронавірус).

Підставою вважати пацієнта здоровим також є відсутність симптомів COVID-19 протягом трьох днів починаючи з 10 дня від дати відбору матеріалу при позитивному результаті ПЛР-тесту. При цьому повторне обстеження не обов'язково.

Однак також актуальним є підтвердження одужання від коронавірусу за допомогою отримання негативного результату ПЛР-тесту.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, щоб дізнатися справжню кількість інфікованих коронавірусом в Україні, офіційну статистику потрібно помножити на п'ять. Таку думку висловив головний лікар діагностичного медичного центру Львова Тарас Жиравецький.