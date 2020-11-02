У МОЗ розповіли, як правильно користуватися захисною маскою

У Міністерстві охорони здоров'я України вкотре пояснили правила носіння захисної маски для запобігання зараженню коронавірусом (COVID-19).

Як сказала на брифінгу заступниця глави МОЗ Ірина Микичак, однією маскою не можна користуватися впродовж цілої доби, їх потрібно змінювати що дві години (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Маску потрібно надівати чистими руками, вона має щільно прилягати до обличчя. Ті люди, які мають бороди й вуса, вони, на жаль, мають проблему, оскільки маска щільно не прилягає і стає неефективною", – зазначила вона.

За словами Микичак, маска має правильно утилізуватися, її не можна кидати будь-де.

"Маска не має зберігатися в наших кишенях, торбинках, сумках, наплічниках. І вона не може бути черговою на дверях кабінету чи в квартирі і просто чекати зручного моменту, щоби в ній вийти кудись, де не дозволяють – у приміщення торгового центру, аптеки, магазину, на роботу і т. д." – підкреслила чиновниця.

Вона попросила всіх зрозуміти, що вони користуються маскою не для когось – не для міністра, не для якоїсь контролювальної організації чи лікаря, а для того, щоб зберегти своє здоров’я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, очільник МОЗ Максим Степанов виступив за введення штрафів за перебування без масок чи респіраторів у громадських закладах та транспорті в сумі від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів, тобто від 170 до 225 грн.