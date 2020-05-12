У МОЗ розповіли, як діятиме адаптивний карантин у регіонах України

Незважаючи на послаблення обмежувальних заходів у зв'язку із коронавірусом, у тих регіонах України, де є найбільший спалах хвороби, діятиме адаптивний карантин.

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Про це повідомив очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов, зазначивши, що влада постійно тримає контакт стосовно цього з мерами міст і керівниками областей (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Карантин в Україні Дзеркало тижня

"З 11 травня по всій країні введено пом'якшення карантину, але на місцях є можливість посилення його. Так виписаний в нас закон, і це абсолютно нормально. Вже є приклади, коли були посилені заходи. Ну, наприклад, у місті Києві не відкриваються торговельно-розважальні центри. Або в Чернівецькій області не працюватимуть салони краси. Це те, що є адаптивним карантином", – пояснив урядовець.

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