У МОЗ розповіли, як діятиме адаптивний карантин у регіонах України

Незважаючи на послаблення обмежувальних заходів у зв'язку із коронавірусом, у тих регіонах України, де є найбільший спалах хвороби, діятиме адаптивний карантин.

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Про це повідомив очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов, зазначивши, що влада постійно тримає контакт стосовно цього з мерами міст і керівниками областей (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Карантин в Україні Дзеркало тижня

"З 11 травня по всій країні введено пом'якшення карантину, але на місцях є можливість посилення його. Так виписаний в нас закон, і це абсолютно нормально. Вже є приклади, коли були посилені заходи. Ну, наприклад, у місті Києві не відкриваються торговельно-розважальні центри. Або в Чернівецькій області не працюватимуть салони краси. Це те, що є адаптивним карантином", – пояснив урядовець.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що після 22 травня карантин в Україні через коронавірус продовжать, незважаючи на вже розпочате пом'якшення обмежень.

Водночас у регіонах України введуть адаптивний карантин – місцева влада сама вирішуватиме, де його посилювати, а де послаблювати.

У тих областях, де найгірша ситуація із COVID-19, карантин буде продовжено навіть тоді, коли його знімуть по всій країні.

Всього заплановано п'ять етапів виходу з карантину в Україні. Перший етап стартував 1 травня. З цього дня почали працювати частина об'єктів індустрії краси, відкрилися парки, сквери та зони відпочинку.

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