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12 травня • оновлено в 11:06
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У МОЗ розповіли, як діятиме адаптивний карантин у регіонах України

2.1т
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Незважаючи на послаблення обмежувальних заходів у зв'язку із коронавірусом, у тих регіонах України, де є найбільший спалах хвороби, діятиме адаптивний карантин.

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Про це повідомив очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов, зазначивши, що влада постійно тримає контакт стосовно цього з мерами міст і керівниками областей (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Карантин в Україні

Карантин в Україні

Дзеркало тижня

"З 11 травня по всій країні введено пом'якшення карантину, але на місцях є можливість посилення його. Так виписаний в нас закон, і це абсолютно нормально. Вже є приклади, коли були посилені заходи. Ну, наприклад, у місті Києві не відкриваються торговельно-розважальні центри. Або в Чернівецькій області не працюватимуть салони краси. Це те, що є адаптивним карантином", – пояснив урядовець.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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VeiLin John
VeiLin John
Дали местным властям решать,какой бизнес у конкурентов прикрыть.
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