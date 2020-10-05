У МОЗ розповіли, що робити у разі симптомів COVID-19

В Україні є чіткий стандарт надання медичної допомоги хворим на COVID-19 із покроковим алгоритмом. Його мають неухильно дотримуватися всі сімейні лікарі, оскільки держава подбала про фінансування лікування всіх інфікованих осіб.

Про це під час брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він закликав повідомляти на спеціальні гарячі лінії про будь-які порушення визначеної інструкції (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Що ви повинні робити, коли у вас з'являються симптоми коронавірусної хвороби? Ви одразу повинні звернутися до сімейного лікаря, з яким у вас укладено договір. Ваш сімейний лікар опитує вас, визначає ваші симптоми – чи підпадає ця клінічна картина саме під коронавірусну хворобу", – пояснив урядовець.

"Потім сімейний лікар повинен, якщо у вас є відповідні симптоми, відправити до вас мобільну бригаду. Не відправляти вас в подорож якимись лабораторіями, які вам можуть зробити тестування, а відправити до вас мобільну бригаду. У нас в країні вони спеціально створені. Ці бригади в повному обсязі фінансуються Національною службою здоров'я, мають тести, відповідні навички", – підкреслив він.

Потім вже за результатами тестування, додав Степанов, сімейний лікар повинен визначитися в залежності від стану пацієнта, що саме робити далі. Якщо в інфікованого легкий перебіг хвороби – його залишають вдома на самоізоляції. Якщо ж стан погіршується – особа мусить поінформувати про це сімейного лікаря.

"Це його обов'язок – цікавитися вашим здоров'ям. За це держава сплачує кошти. Якщо ваш стан погіршується, то сімейний лікар визначається щодо вашої госпіталізації. Окрім того, якщо у вас температура вища ніж 38, вам важко дихати – треба негайно зателефонувати в 103 і розповісти про свої симптоми. Швидка вас повинна відвезти в лікарню. Не затягуйте, будь ласка, цей процес", – наголосив очільник МОЗ.

"Саме такий алгоритм дій прописаний в нашому стандарті. Якщо десь щось не діє або вам пропонують інший алгоритм, телефонуйте в такому випадку на відповідні гарячі лінії департаменту охорони здоров'я, місцевого самоврядування або МОЗ. Весь алгоритм дій щодо госпіталізації, інших дій повністю фінансується державою. Так само, як процес лікування в умовах стаціонару", – підсумував міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Степанов попередив, що через стрімке зростання госпіталізацій з COVID-19 в Україні невдовзі може початися колапс у лікарнях для пацієнтів з цією хворобою. За його словами, якщо тенденція збережеться, то в державі просто забракне лікарів та медперсоналу.