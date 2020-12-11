У МОЗ розповіли про захворюваність на грип та ГРВІ в Україні під час пандемії

Карина Бондаренко Суспільство 05:57, 11.12.2020

Захворюваність на грип та ГРВІ в Україні на даний момент аналогічна показниками попередніх років.

Аномального росту кількості хворих сезонними інфекціями під час пандемії коронавірусу немає. Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, пише "ТСН".

"Зараз ми не бачимо ні аномального росту, тобто не відрізняється від попередніх років. Але і не бачимо, наприклад, меншої кількості випадків захворювання в порівнянні з попередніми роками", – сказав він.

Ляшко зазначив, що грип і грипоподібні захворювання циклічно циркулюють по всій планеті.

"Наприклад, якщо в Україні спостерігають ці хвороби в осінньо-зимовий період, то в Південній півкулі навесні і влітку", – пояснив лікар.

Він додав, що в цих країнах захворюваність на грип у порівнянні з попередніми роками впала в сотні разів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Міністерстві охорони здоров'я розповідали, як і скільки потрібно лікувати грип. Причина тяжкого перебігу хвороби і смертей від неї не в самому вірусі грипу, а в його ускладненнях

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