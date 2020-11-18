У МОЗ розповіли про очікування від карантину вихідного дня

Марина Ліснічук Суспільство 10:54, 18.11.2020 Оновлено: 11:02, 18.11.2020

Введенням карантину вихідного дня в Україні уряд і фахівці сфери охорони здоров’я сподіваються розірвати ланцюг передачі поширення коронавірусу серед населення.

Відповідне рішення ухвалювали з урахуванням думок і рекомендацій вітчизняних епідеміологів і лікарів-практиків. Про очікування від таких обмежень у коментарі "РБК-Україна" розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

"За умови дотримання передбачених карантином вихідного дня обмежень, нам вдасться зупинити стрімке поширення COVID-19 за рахунок зменшення кількості соціальних контактів", – сказав він.

За його словами, завдяки розірванню ланцюга передачі вірусу, передбачений для суботи й неділі карантин також дозволить стримати навантаження на систему охорони здоров'я. Адже сьогодні спостерігається значне зростання кількості нових випадків інфікування.

Зазначимо: в Кабміні стверджують, що карантин вихідного дня – це найоптимальніший варіант для України, щоб обійтися без нищівного удару по економіці з одного боку, й стримати ривок нових заражень із іншого. Зокрема, в уряді розраховують у такий спосіб загальмувати стрімке зростання захворюваності й вийти "на плато" у 12 тисяч хворих на добу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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