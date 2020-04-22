У МОЗ розповіли про нові зарплати лікарів швидкої допомоги: підвищать до 300%
Рішення про підвищення зарплат українським медикам швидкої допомоги, які працюють із хворими на коронавірус, вже ухвалено на законодавчому рівні.
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Крім того, кошти на нові виплати закладені в держбюджет і розраховані на те, щоб екстрені бригади отримували по 300%. Про це на брифінгу 22 квітня заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Згідно з рішенням, яке ухвалено на рівні закону, фінансування екстрених бригад швидкої допомоги, що працюють із хворими на коронавірус, відбуватиметься за підвищеними розцінками. В які входить і підвищена зарплата до 300%. На це закладено кошти в бюджеті. Тому всі екстрені бригади швидкої допомоги будуть фінансуватися за підвищеними розцінками", – пообіцяв очільник МОЗ.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні розробили механізми додаткового фінансування лікарів, зокрема тих, хто залучений до догляду за хворими на COVID-19.
18 квітня на нараді під головуванням Зеленського пообіцяли, що в Україні з 21 квітня почнеться покриття заборгованостей із заробітної плати лікарям та іншим медичним працівникам, що виникли в деяких регіонах.