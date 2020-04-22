У МОЗ розповіли про нові зарплати лікарів швидкої допомоги: підвищать до 300%

Вікторія Довгань Суспільство 09:57, 22.04.2020 Оновлено: 10:26, 22.04.2020

Рішення про підвищення зарплат українським медикам швидкої допомоги, які працюють із хворими на коронавірус, вже ухвалено на законодавчому рівні.

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Крім того, кошти на нові виплати закладені в держбюджет і розраховані на те, щоб екстрені бригади отримували по 300%. Про це на брифінгу 22 квітня заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зарплати лікарів
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"Згідно з рішенням, яке ухвалено на рівні закону, фінансування екстрених бригад швидкої допомоги, що працюють із хворими на коронавірус, відбуватиметься за підвищеними розцінками. В які входить і підвищена зарплата до 300%. На це закладено кошти в бюджеті. Тому всі екстрені бригади швидкої допомоги будуть фінансуватися за підвищеними розцінками", – пообіцяв очільник МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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