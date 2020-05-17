У МОЗ розповіли про небезпеку метро під час епідемії COVID-19

Якби в Україні не заборонили роботу метрополітенів, то лікарні не впоралися б з напливом хворих на коронавірус.

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Про це під час брифінгу 17 травня розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, закриттям метро в країні досягли позитивного результату (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Метро в Україні

"Якщо подивитися на результат, якого ми досягли, то це – зменшення поширення і недопущення пікових навантажень, тобто пікових захворювань, коли одночасно починає хворіти велика кількість людей, і, звичайно, в такому випадку не справляється система охорони здоров'я, тобто вона просто не може приймати хворих в зв'язку з повною зайнятістю усіх ліжок. Нам вдалося це стримати", – сказав Степанов.

Міністр зазначив, що на даний момент завантаженість лікарняних ліжок в країні становить не більше 13%. Він підкреслив, що метро закривали не тільки в Україні, а й в китайському місті Ухань, французькому Парижі, британському Лондоні і в Індії.

Як писав OBOZREVATEL раніше, прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, коли в Україні запрацює метро і транспорт.