Головна Новини
17 травня • оновлено в 20:11
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

У МОЗ розповіли про небезпеку метро під час епідемії COVID-19

5.8т
Читати матеріал російською

Якби в Україні не заборонили роботу метрополітенів, то лікарні не впоралися б з напливом хворих на коронавірус.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це під час брифінгу 17 травня розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, закриттям метро в країні досягли позитивного результату (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Метро в Україні

Метро в Україні

"Якщо подивитися на результат, якого ми досягли, то це – зменшення поширення і недопущення пікових навантажень, тобто пікових захворювань, коли одночасно починає хворіти велика кількість людей, і, звичайно, в такому випадку не справляється система охорони здоров'я, тобто вона просто не може приймати хворих в зв'язку з повною зайнятістю усіх ліжок. Нам вдалося це стримати", – сказав Степанов.

Міністр зазначив, що на даний момент завантаженість лікарняних ліжок в країні становить не більше 13%. Він підкреслив, що метро закривали не тільки в Україні, а й в китайському місті Ухань, французькому Парижі, британському Лондоні і в Індії.

Як писав OBOZREVATEL раніше, прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, коли в Україні запрацює метро і транспорт.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Карина Бондаренко
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
11
13
Смішно
3
Цікаво
3
Сумно
7
Треш
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 18 291.

    Вилікувалися: 5116. Померли: 514.

  • У світі захворіли понад 4,7 млн осіб, загинули – понад 313 тисяч.

  • В Іспанії рекордно впала смертність від коронавірусу – найнижча за 2 місяці.

  • Вчені назвали джерелом походження COVID-19 не ринок в Ухані, а людину.

  • Імунолог попередив Україну про інфекції, страшніші за коронавірус. Світу загрожує нова пандемія.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги