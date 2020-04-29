У МОЗ розповіли про небезпечний дефіцит через пандемію COVID-19

Вероніка Ковбасюк Суспільство 19:19, 29.04.2020 Оновлено: 19:40, 29.04.2020

Через карантин та епідемію коронавірусу COVID-19 у медзакладах України виник дефіцит донорської крові.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. У МОЗ наголосили, що здавати кров під час карантину безпечно, якщо дотримуватися необхідних заходів.

"Одна доза може врятувати одразу трьох людей. Будь ласка, подбайте про тих, кому особливо потрібна ваша допомога", – йдеться у дописі.

У МОЗ розповіли про небезпечний дефіцит через пандемію COVID-19. Ілюстрація

Також у міністерстві нагадали, що постановою уряду донорам було дозволено користуватися громадським транспортом у період карантину.

Інфографіка
МОЗ

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 29 квітня в Україні офіційно було підтверджено 9 866 випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Береза розкусив постановку із "замурованим" рестораном Тищенка

Путін скоро піде, є важливі ознаки "дня Х" – Швець

Рейс завернули за кілька годин: Україна не пустила заробітчан до Лондона

День ангела Ірини: гарні вірші, листівки, відео з привітаннями

"Карантин, так карантин!" Ляшко "замурував" двері ресторану Тищенка