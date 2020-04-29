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29 квітня • оновлено в 20:58
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У МОЗ розповіли про небезпечний дефіцит через пандемію COVID-19

5.5т
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Через карантин та епідемію коронавірусу COVID-19 у медзакладах України виник дефіцит донорської крові.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. У МОЗ наголосили, що здавати кров під час карантину безпечно, якщо дотримуватися необхідних заходів.

"Одна доза може врятувати одразу трьох людей. Будь ласка, подбайте про тих, кому особливо потрібна ваша допомога", – йдеться у дописі.

У МОЗ розповіли про небезпечний дефіцит через пандемію COVID-19. Ілюстрація

У МОЗ розповіли про небезпечний дефіцит через пандемію COVID-19. Ілюстрація

Також у міністерстві нагадали, що постановою уряду донорам було дозволено користуватися громадським транспортом у період карантину.

Інфографіка

Інфографіка

МОЗ

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 29 квітня в Україні офіційно було підтверджено 9 866 випадків зараження коронавірусом COVID-19.

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Автор
Вероніка Ковбасюк Вероніка Ковбасюк
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Алещенко Павел
Алещенко Павел
Минздрав вспоминает о донорах,когда возникает дефицит крови и её компонентов.
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Суспільство

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