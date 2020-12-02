У МОЗ розповіли про "дуже складну" ситуацію з COVID-19 в Україні

Епідеміологічна ситуація в Україні дуже складна і тривожна, як практично у всьому світі. Захворюваність висока, темпи поширення стрімкі, а пацієнти в стаціонарах "важкі" зі складно прогнозованим ходом хвороби.

Про це в інтерв'ю "Телеграф" розповіла заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак. За її словами, жодна країна не знає реальних масштабів захворюваності.

"По-перше, не всі дослідження дають позитивний тест, навіть при наявності всієї симптоматики. По-друге, неможливо тестувати все населення, дуже багато носіїв, безсимптомних і легких форм хвороби", – зазначила вона.

Микичак розповіла, що надзвичайно важлива ситуація в лікарнях. Наприклад, в 2009 році під час пандемії грипу А (H1N1), так званого "свинячого грипу", не існувало ні спеціальних тестів, ні ПЛР-діагностики. Тоді в Україні впоралися без великої напруги і тривалих карантинних обмежень.

"Врешті-решт, в березні цього року, на початку пандемії COVID-19 в Україні не було мережі вірусологічних лабораторій. Захворюваність тоді в 2009 році просто зашкалювала. На той момент лише у Львівській області, де я працювала, за два місяці ми мали 250 тисяч зареєстрованих хворих з клінікою "свинячого грипу", що фактично становило 10% населення регіону", – розповіла заступник міністра.

Вона нагадала, що пацієнти пандемії-2009, навіть з пневмоніями, видужували досить швидко, не потребували тривалої кисневої підтримки.

"За оперативними даними Центру громадського здоров'я МОЗ, ковідом вже перехворіло близько 3% населення України. Але зараз зовсім інший хід хвороби. Частина пацієнтів (близько 20%) надходять в стаціонари з ускладненнями, лікування тривале, перебіг хвороби складно прогнозоване", – сказала Микичак.

Зараз пацієнти потребують постсиндромному медикаментозному лікуванні, респіраторної підтримки киснем, вимагають особливого тривалого догляду.

"Тому нам важливо, щоб система витримала великий потік звернень і потреба в госпіталізації. Ми також не можемо заблокувати надання медичної допомоги пацієнтам з іншими захворюваннями, зокрема в невідкладних станах, загостреннями хронічних хвороб", – додала представник Міністерства охорони здоров'я.

Однак, за її словами, сказати, що зараз все "зовсім погано" буде несправедливо. При цьому говорити, що "все прекрасно і безхмарно" буде нечесно.

"У нас є дуже-дуже багато різнопланових проблемних питань, які вирішуються різними способами. Подолання пандемії – це відповідальність всього суспільства, синергія і розуміння різних галузей і гілок влади. І МОЗ, і керівники на місцях працюють безперервно щоб утримати ситуацію і подолати вірус з мінімальними втратами. Одні проблеми вирішуємо дуже оперативно, інші вимагають часу, ресурсів, міжвідомчої взаємодії, нетрадиційних підході ", – додала Микичак.

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