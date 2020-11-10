У МОЗ розповіли, коли Україна отримає вакцину від COVID-19

Вакцина від коронавірусу буде масово поставлятися в країни, зокрема ї до України, в кінці весни або на початку літа 2021 року.

Про це повідомило Суспiльне з посиланням на керівника експертної групи з питань імунопрофілактики МОЗ Сергія Литовки. За його словами, поки жодна вакцина не готова до використання.

"За найоптимістичнішими прогнозами ВООЗ, масово вакцина зможе поставлятися в інші країни десь в травні-червні 2021 року", – сказав Литовка.

За його словами, зараз в світі існує близько 150 потенційних вакцин, але жодна з них офіційно не зареєстрована.

"Вакцин, які дійшли до третьої стадії випробовування, є близько десяти. Частина цих вакцин майже готова до виробництва. Певні виробники заявлять про потенційно високу ефективність своїх вакцин. Але станом на сьогодні жодна вакцина не зареєстрована і не готова для застосування", – уточнив представник МОЗ.

Також Литовка пояснив, що Україні вигідніше отримати вакцину в рамках програми COVAX, тому що її вартість буде істотно нижчою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вакцина від коронавірусу в Україні може з'явиться в другій половині 2021 року. Про це повідомив представник офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я Ярно Хабіхт.