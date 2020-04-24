У четвер, 23 квітня, 20 українських лікарів повернулися з Італії, де допомагали боротися з пандемією коронавірусу COVID-19. Там медики перейняли методики лікування хвороби, а також набули корисних навичок в організації роботи з інфікованими пацієнтами в екстрених умовах.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Після виходу з обсервації вони поділяться з колегами досвідом, який отримали в епіцентрі спалаху небезпечної хвороби. Про це на брифінгу 24 квітня розповів міністра охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"20 наших співробітників повернулися з Італії. Зараз вони проходять обсервацію в одному з санаторіїв під Києвом. Всі вони здорові, повернулися в хорошому настрої. Їм дуже вдячна італійська сторона, вони боролися за життя італійців у двох містах", – зазначив він.

Українські лікарі в Італії МВС

За словами Степанова, досвід, який українські лікарі привезли, буде дуже цінним для України в боротьбі зі спалахом інфекційної хвороби.

"Ми вже мали можливість з ними поспілкуватися по телефону. Це підходи до лікування, схеми лікування, як вони поводилися з хворими в залежності від стану, як організовані маршрути в лікарнях, які заходи карантину. Досвід, який вони отримали, 100% буде корисний для України і українців", – впевнений міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

президент України Володимир Зеленський відправив до Італії українських медиків для допомоги в боротьбі з пандемією коронавірусу. На військовому аеродромі Pratica di Mare поблизу Рима українських медиків зустріли чиновники Італії зі словами подяки.

Відео зустрічі українських медиків в Неаполі (Італія), які вирушили туди на допомогу в боротьбі з коронавірусом COVID-19, вразило мережу.

Дві групи українських лікарів по 10 чоловік працювали в містах Пезаро і Урбіно.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал