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24 квітня • оновлено в 11:05
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У МОЗ розповіли, чому навчилися українські лікарі в Італії

1.6т
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У четвер, 23 квітня, 20 українських лікарів повернулися з Італії, де допомагали боротися з пандемією коронавірусу COVID-19. Там медики перейняли методики лікування хвороби, а також набули корисних навичок в організації роботи з інфікованими пацієнтами в екстрених умовах.

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Після виходу з обсервації вони поділяться з колегами досвідом, який отримали в епіцентрі спалаху небезпечної хвороби. Про це на брифінгу 24 квітня розповів міністра охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"20 наших співробітників повернулися з Італії. Зараз вони проходять обсервацію в одному з санаторіїв під Києвом. Всі вони здорові, повернулися в хорошому настрої. Їм дуже вдячна італійська сторона, вони боролися за життя італійців у двох містах", – зазначив він.

Українські лікарі в Італії

Українські лікарі в Італії

МВС

За словами Степанова, досвід, який українські лікарі привезли, буде дуже цінним для України в боротьбі зі спалахом інфекційної хвороби.

"Ми вже мали можливість з ними поспілкуватися по телефону. Це підходи до лікування, схеми лікування, як вони поводилися з хворими в залежності від стану, як організовані маршрути в лікарнях, які заходи карантину. Досвід, який вони отримали, 100% буде корисний для України і українців", – впевнений міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • президент України Володимир Зеленський відправив до Італії українських медиків для допомоги в боротьбі з пандемією коронавірусу. На військовому аеродромі Pratica di Mare поблизу Рима українських медиків зустріли чиновники Італії зі словами подяки.

  • Відео зустрічі українських медиків в Неаполі (Італія), які вирушили туди на допомогу в боротьбі з коронавірусом COVID-19, вразило мережу.

  • Дві групи українських лікарів по 10 чоловік працювали в містах Пезаро і Урбіно.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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Комментарии на сайте не модерированы
ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Xoxлов с Италии депортировали. Пользы от них, только что от завывания щеневмерлы мухи дохнут.
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Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 7647.

    Вилікувалися: 601. Померли: 193.

  • У світі захворіли майже 2,7 мільйони осіб, загинули – понад 190 тисячі.

  • В Італії вперше з початку пандемії за добу вилікувалося більше людей, ніж заразилося.

  • Названий новий осередок коронавірусу в тілі людини, який залишається надовго.

  • Росія стала другою в світі за кількістю нових заражених COVID-19.

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