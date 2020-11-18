Голубовська висловилася про народні засоби від коронавірусу

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що цибуля, часник та алкоголь не можуть захистити від коронавірусу.

На цьому наголосила інфекціоністка, доктор медичних наук Ольга Голубовська у Telegram-каналі "Коронавірус_інфо". Лікарка уточнила, що в цих продуктах є природні фітонциди, і гіпотетично вони якимось чином можуть вплинути на концентрацію вірусу, проте їх не можна розглядати як панацею (щоби подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Цибуля, часник, інша гостра їжа інакше цілюще діє на організм. На судини, наприклад. Проте радикального впливу на розвиток інфекційної хвороби фітонциди не мають", – роз’яснила Голубовська.

Вона розповіла, що тяжкість протікання інфекційної хвороби залежить не лише від отриманої дози збудника, але й від реакції імунітету на нього.

"При цьому коронавірусі, як й при інших, що викликають тяжкий гострий респіраторний синдром, саме імунна система викликає тяжке ураження легень, і не тільки їх", – сказала вона.

Також у багатьох людей спостерігається дефіцит вітаміну D. На фоні COVID-19 він стає ще більшим і виникає навіть у тих, у кого був нормальний рівень до хвороби.

"Цьому вітаміну властиво багато функції, зокрема, функція регуляції імунної системи. Тому в рекомендаціях багатьох країн світу, зокрема у профілактику, вносять й застосування вітаміну D. Надлишок його також шкідливий, має бути золота середина. Тому безконтрольно приймати його, як дехто робить, не можна", – наголосила Голубовська.

Голубовська відповіла на розповсюджені питання про коронавірус Telegram Коронавірус_інфо

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що вчені з Інституту молекулярної вірусології Медичного центрального університету Ульма (Німеччина) вважають, що рослинні соки та зелений чай можуть знижувати ймовірність підхопити COVID-19. Вони нібито здатні навіть знищити коронавірус, якщо людина вже заразилася.