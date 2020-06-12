У МОЗ розповіли, чи можна святкувати весілля під час карантину

Незважаючи на карантин, в Україні можна святкувати весілля групами до 10 осіб у разі дотримання усіх протиепідемічних вимог.

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Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, такі урочистості можна проводити вже зараз у рамках пом'якшення обмежувальних заходів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Весілля "Свадебная империя"

"Святкувати можна, якщо ви дотримуєтеся встановлених обмежувальних заходів. Це і соціальна дистанція за можливості (розумію, що це весілля), і користування антисептиками, й інші заходи, про які ми вже неодноразово казали і про які всім нам відомо", – запевнив очільник МОЗ.

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