Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко розкритикував російську вакцину від коронавірусу.

На своїй сторінці у Facebook, посилаючись на дані ВООЗ, він зауважив, що перегони зі створення вакцини не мають бути з нехтуванням безпечністю й ефективністю майбутніх вакцин.

Заступник голови МОЗ зазначив, що обмежені дані щодо перебігу клінічних випробувань і дотримання їхніх вимог не дають змоги впевнено сказати, чи буде російська вакцина ефективною та безпечною, та чи має вона шанси на масове використання.

"Наразі Російська Федерація досі не провела третьої фази клінічних випробувань, яка б дала змогу накопичити достатнє наукове підґрунтя для практичного використання вакцини на людях", – написав він.

Ляшко нагадав: розроблення та клінічні випробування вакцини – тривалий, ресурсоємний і високотехнологічний процес, який висуває надзвичайно високі вимоги до виробників і наукових установ, які прагнуть впровадити новинку на глобальному ринку.

"Не лише ВООЗ, яка стежить за досягненнями у сфері біотехнологій у всьому світі та співпрацює як із розробниками, так і з урядами країн, а й місцева Асоціація організації клінічних досліджень безуспішно радила Міністерству охорони здоров’я РФ утриматися від реєстрації вакцини. Підстава для таких рекомендацій – обмежені дані щодо ефективності кандидата і той факт, що в світі є чимала кількість розробок, які зайшли значно далі, ніж вакцина, розроблена в РФ, проте які очікують на повноцінне завершення випробувань і прекваліфікацію ВООЗ", – наголосив Ляшко.

У МОЗ розкритикували російську вакцину від COVID-19: не пройшла всі випробування Віктор Ляшко / Facebook

У МОЗ розкритикували російську вакцину від COVID-19: не пройшла всі випробування Віктор Ляшко / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін заявив, що одна з його дочок зробила щеплення від коронавірусу російською вакциною. Так він оголосив про реєстрацію першого в світі препарату від COVID-19, який, за його словами, ефективний і формує стійкий імунітет до вірусу.

Водночас радниця американського президента Келліенн Конуей заявила, що російська вакцина від коронавірусу пройшла дуже мало клінічних тестів, а її схвалення без завершальної, третьої, фази випробувань – безвідповідальний крок.