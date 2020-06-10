У МОЗ розділять країни на "червону" і "зелену" зони під час пропуску іноземців

Європейський союз з 15 червня повністю відновить здійснення авіаперельотів до України. Водночас громадян, які прибудуть до нашої країни із інших держав, ймовірно, відправлятимуть на карантин.

Це залежатиме від країн, які в МОЗ планують розділити на "червону" і "зелену" зони, заявив на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, 5 червня на засіданні міністрів із європейських країн, котрі займаються авіаперельотами і туристичним відпочинком, додатково було вирішено, що авіасполучення з третіми країнами ЄС відновить із 1 липня. Але все це відбудеться за умови, якщо держава, з якої прилітають пасажири, відповідатиме певним епідеміологічним критеріям.

"Вони ще не затверджені на рівні Європейського союзу, але те, що ми знаємо у співпраці з нашими дипломатами, епідеміологами з країн ЄС, розглядається показник 40 активних випадків на 100 тисяч населення. Це означає, що рахується така кількість людей, яка зараз хворіє на коронавірус, віднімаються пацієнти, які одужали і люди, які померли", – пояснив Ляшко.

Він наголосив, що на сьогодні в Україні такий показник становить 33 на 100 тис. населення. Тобто, країна відповідає нормам, які мають ухвалити в ЄС.

"Ми також розглядаємо таку можливість – "червона" і "зелена" зони, хочемо запровадити показник, який говоритиме про кількість активних випадків на 100 тис. населення. У разі, якщо людина буде приїжджати з країн, де епідемічна ситуація така ж, як у нас, або краща, вона буде спокійно без ізоляції проходити на територію України. І вільно пересуватися за умови, якщо в неї буде оформлено поліс медичного страхування", – зазначив головний санітарний лікар.

Водночас, додав Ляшко, якщо людина прилітатиме з країн так званої червоної зони, де кількість активних випадків на 100 тис. населення буде більшою, ніж в Україні, вона зобов’язана буде проходити всі процедури, які існують на сьогодні: це або обсервація, або самоізоляція з додатком "Дій вдома".

Як повідомляв OBOZREVATEL, гендиректор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін заявив, що дозвіл уряду з 15 червня відновити міжнародне авіасполучення не означає, що від цього дня українці зможуть летіти будь-куди. Завадити їм можуть як карантинні обмеження, так і відмова перевізників виконувати рейси попри продані квитки.