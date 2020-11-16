У МОЗ противників карантину закликали влаштовуватися на роботу в лікарні
У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що українським підприємцям, які виступають проти карантину вихідного дня, варто трохи попрацювати в медустановах. Можливо, так вони почнуть дотримуватися рішення уряду.
Про це заявила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак під час брифінгу 16 листопада, який транслювався онлайн на YouTube-каналі Кабміну (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Чиновниця припустила, що власники малого бізнесу, які перебувають на вимушеному простої, можуть стати корисними у сфері охорони здоров'я України. Адже, за її словами, в лікарнях сьогодні особливо не вистачає економістів, бухгалтерів, слюсарів та інших техпрацівників.
"Парад непокори карантину вихідного дня багато в чому можна пояснити позицією мерів міст, які про рейтинг дбають більше, ніж про здоров'я містян... Але давайте разом зміцнювати медицину... потрібні сильні та здорові робочі руки", – сказала Микичак, закликавши підприємців у такий спосіб допомогти МОЗ закрити вакансії.
Також заступниця голови відомства здоров'я наголосила, що рішення про продовження обмежень, які повинні діяти в суботу та неділю, у країні ухвалять після 30 листопада – коли буде видно епідеміологічну картину щодо захворюваності українців на COVID-19.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
мери низки міст відмовилися вводити карантин вихідного дня. Зокрема, незгоду з постановою Кабінету міністрів озвучили у Львові, Одесі, Рівному, Житомирі, Краматорську, Луцьку, Слов'янську, Черкасах, Мукачеві, Тернополі, Дніпрі, Чернігові та Івано-Франківську.
У всій країні пройшли акції протесту підприємців проти введення урядом карантину на вихідних.
Тільки за його перший день, 14 листопада, поліцейські зареєстрували 9 кримінальних проваджень і склали 990 адміністративних протоколів за порушення карантинних обмежень.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов рекомендував мерам, які виступили проти карантину вихідного дня, відвідати лікарні й подивитися на пацієнтів у важкому стані. Він додав, що місцева влада за законом може тільки посилювати карантинні заходи, але не виконувати рішення Кабміну вона не має права.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вирішив провести онлайн-зустріч із мерами великих міст на тлі протестів проти карантину вихідного дня.