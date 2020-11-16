У МОЗ противників карантину закликали влаштовуватися на роботу в лікарні

У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що українським підприємцям, які виступають проти карантину вихідного дня, варто трохи попрацювати в медустановах. Можливо, так вони почнуть дотримуватися рішення уряду.

Про це заявила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак під час брифінгу 16 листопада, який транслювався онлайн на YouTube-каналі Кабміну (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Чиновниця припустила, що власники малого бізнесу, які перебувають на вимушеному простої, можуть стати корисними у сфері охорони здоров'я України. Адже, за її словами, в лікарнях сьогодні особливо не вистачає економістів, бухгалтерів, слюсарів та інших техпрацівників.

"Парад непокори карантину вихідного дня багато в чому можна пояснити позицією мерів міст, які про рейтинг дбають більше, ніж про здоров'я містян... Але давайте разом зміцнювати медицину... потрібні сильні та здорові робочі руки", – сказала Микичак, закликавши підприємців у такий спосіб допомогти МОЗ закрити вакансії.

Також заступниця голови відомства здоров'я наголосила, що рішення про продовження обмежень, які повинні діяти в суботу та неділю, у країні ухвалять після 30 листопада – коли буде видно епідеміологічну картину щодо захворюваності українців на COVID-19.

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