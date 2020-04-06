Багато системних порушень: у МОЗ пригрозили знову закрити всі ринки в Україні

Роботу ринків в Україні в період карантину заборонять, якщо не буде жодної реакції на системні порушення.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Міністерство охорони здоров'я і поліція аналізує цю ситуацію, заявив в ефірі "Свободи слова" головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я особисто видав постанову головного державного санлікаря, яка чітко регламентувала, при дотриманні яких умов органи місцевого самоврядування можуть дозволити відкритися ринкам. Зараз ми з Нацполіцією аналізуємо ситуацію і бачимо, що відбуваються системні порушення", – зазначив він.

Ляшко уточнив, що протягом понеділка-вівторка поліція спробує реагувати, але в разі відсутності ефекту буде вирішено закрити ринки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, МОЗ дозволив роботу ринків в Україні при дотриманні умов карантину.

Нагадаємо, що з 6 березня в країні посилено карантин, введений через поширення коронавірусу.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!