Багато системних порушень: у МОЗ пригрозили знову закрити всі ринки в Україні

Роботу ринків в Україні в період карантину заборонять, якщо не буде жодної реакції на системні порушення.
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Міністерство охорони здоров'я і поліція аналізує цю ситуацію, заявив в ефірі "Свободи слова" головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає "Інтерфакс-Україна".
"Я особисто видав постанову головного державного санлікаря, яка чітко регламентувала, при дотриманні яких умов органи місцевого самоврядування можуть дозволити відкритися ринкам. Зараз ми з Нацполіцією аналізуємо ситуацію і бачимо, що відбуваються системні порушення", – зазначив він.
Ляшко уточнив, що протягом понеділка-вівторка поліція спробує реагувати, але в разі відсутності ефекту буде вирішено закрити ринки.
Як повідомляв OBOZREVATEL, МОЗ дозволив роботу ринків в Україні при дотриманні умов карантину.
Нагадаємо, що з 6 березня в країні посилено карантин, введений через поширення коронавірусу.
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