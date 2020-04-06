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7 квітня • оновлено в 01:14
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У МОЗ пригрозили знову закрити всі ринки в Україні

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Роботу ринків в Україні в період карантину заборонять, якщо не буде жодної реакції на системні порушення.

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Міністерство охорони здоров'я і поліція аналізує цю ситуацію, заявив в ефірі "Свободи слова" головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає "Інтерфакс-Україна".

Багато системних порушень: у МОЗ пригрозили знову закрити всі ринки в Україні

"Я особисто видав постанову головного державного санлікаря, яка чітко регламентувала, при дотриманні яких умов органи місцевого самоврядування можуть дозволити відкритися ринкам. Зараз ми з Нацполіцією аналізуємо ситуацію і бачимо, що відбуваються системні порушення", – зазначив він.

Ляшко уточнив, що протягом понеділка-вівторка поліція спробує реагувати, але в разі відсутності ефекту буде вирішено закрити ринки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, МОЗ дозволив роботу ринків в Україні при дотриманні умов карантину.

Нагадаємо, що з 6 березня в країні посилено карантин, введений через поширення коронавірусу.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я Національна поліція України
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Tykhoplav Mykyta
Tykhoplav Mykyta
Оце так здобули! Зачиніть вже все і подивіться що буде падло!
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