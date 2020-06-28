У МОЗ пояснили зростання кількості нових заражених після пом'якшення карантину

В Україні після ослаблення заходів карантину почала зростати кількість нових заражених на COVID-19, бо українці не дотримувалися запобіжних заходів.

Про це на брифінгу в неділю, 28 червня розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"У більшості країн Європи, крім ослаблення карантину, суворо дотримувалися запобіжних заходів. Це прості, але ефективні правила: у приміщенні треба вдягати маску, на вулиці або в магазині треба дотримуватися соціальної дистанції та користуватися антисептиком. Дотримання цих правил знижує ризик інфікування на коронавірус. Тому в Європі немає такого значного зростання кількості нових хворих після ослаблення карантину", – пояснив глава МОЗ.

Також Степанов додав, що в європейських країнах суворо контролюють дотримання запобіжних заходів, як із боку власників закладу, так і контрольних держорганів.

"Дотримання цих простих правил дозволить побачити зниження кількості нових заражених на коронавірус", – наголосив міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 28 червня в Україні офіційно підтверджено 42 982 випадки коронавірусної інфекції.