У МОЗ пояснили зростання кількості хворих на COVID-19 в Україні

Зростання кількості нових хворих на коронавірус (COVID-19) в Україні пов'язане з тим, що українці не дотримувалися правил карантину та встановлених обмежень.

Про це в ефірі 1+1 розповів глава МОЗ Максим Степанов, пояснивши, чому в нашій країні другий день поспіль реєструють понад 4 тисячі нових заражених.

"Якби їх дотримувалися в більш-менш нормальному обсязі, то в нас була б зовсім інша картина. Ми (МОЗ – Ред.) можемо констатувати, що контроль слабкий. Саме тому ми зосереджені на лікувальному процесі", – сказав чиновник.

Степанов додав, що в Україні порівняно з травнем більш ніж у сім разів зросла кількість проведених тестувань. Також він сказав, що стурбований заповненістю ліжок у лікарнях.

"В Україні збільшилася кількість хворих на коронавірус із важким перебігом хвороби. У нас зростає кількість інфікованих, госпіталізують. Загалом активних хворих наразі близько 120 тисяч. З них учора (30 вересня – Ред.) вранці понад 15 тисяч перебуває в лікарні. Це люди і з підтвердженим діагнозом, і з підозрою", – розповів міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок четверга, 1 жовтня, в Україні підтвердили 4069 нових випадків зараження коронавірусом. До того ж 30 вересня було зафіксовано 4027 нових хворих.