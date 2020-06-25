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У МОЗ пояснили, які регіони зобов'язані посилювати карантин

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Суспільство
1,3 т.
Карантин через коронавірус

Карантин через коронавірус

На тлі зростання статистики захворюваності на COVID-19 посилювати карантин зобов'язані лише ті регіони України, де показник позитивних тестів не відповідає встановленим Камбіном межам.

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Про це під час щоденного брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, рішення повинно ухвалюватися за підсумком трьох днів спостережень за динамікою статистики в області (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У нас достатньо чітко визначено в рішенні уряду, за якими ознаками визначається критерій в тій чи іншій області щодо посилення карантину. Береться одна із цих ознак – тестування. Якщо протягом трьох днів дослідження цей показник не відповідає тому критерію, який встановлений в постанові Кабміну, то, відповідно, регіональна комісія повинна зібратися і визначитися щодо посилення карантинних заходів", – пояснив урядовець, зазначивши, що існує конкретний перелік обмежень, які повинні бути посилені.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • станом на ранок четверга, 25 червня, в Україні офіційно підтверджено 40 008 випадків коронавірусної інфекції. З них 994 було виявлено за минулу добу, що стало новим антирекордом.

  • Від COVID-19 в країні померли вже 1067 осіб (+16 за добу), а 17 758 пацієнтів (+349) повністю побороли хворобу.

УкраїнаКарантин в УкраїніКоронавірусМіністерство охорони здоров'яМаксим Степанов
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  1. /Суспільство