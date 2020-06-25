У МОЗ пояснили, які регіони зобов'язані посилювати карантин

На тлі зростання статистики захворюваності на COVID-19 посилювати карантин зобов'язані лише ті регіони України, де показник позитивних тестів не відповідає встановленим Камбіном межам.

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Про це під час щоденного брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, рішення повинно ухвалюватися за підсумком трьох днів спостережень за динамікою статистики в області (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У нас достатньо чітко визначено в рішенні уряду, за якими ознаками визначається критерій в тій чи іншій області щодо посилення карантину. Береться одна із цих ознак – тестування. Якщо протягом трьох днів дослідження цей показник не відповідає тому критерію, який встановлений в постанові Кабміну, то, відповідно, регіональна комісія повинна зібратися і визначитися щодо посилення карантинних заходів", – пояснив урядовець, зазначивши, що існує конкретний перелік обмежень, які повинні бути посилені.

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