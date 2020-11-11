У МОЗ пояснили, як правильно лікуватися від коронавірусу вдома

Лікуватися від коронавірусної інфекції вдома можуть тільки пацієнти з легким перебігом хвороби.

Про це 11 листопада повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час щоденного брифінгу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Він підкреслив, що рішення про медичну допомогу саме в домашніх умовах приймає виключно сімейний лікар, здійснюючи водночас відповідний моніторинг.

"Медичні працівники, лікар або медична сестра, повинні здійснювати постійний контроль вашого поточного стану і контактних осіб. Вибір методу контролю обирається індивідуально залежно від вашого стану", – підкреслив Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні змістилися епіцентри COVID-19 – більше нових хворих зафіксували на Київщині, Одещині, Львівщині та в Запоріжжі.