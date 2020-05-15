Заступниця міністра охорони здоров'я України Світлана Шаталова заявила, що зростання статистики кількості хворих на коронавірусну інфекцію у Європі можливе через включення до неї лише даних вимірювання температури або швидких тестів.

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Таке дивне пояснення урядовиця дала в ефірі телеканалу "Наш", відповідаючи на питання про те, чому в Україні така мала кількість проведених тестів на COVID-19, порівнюючи з іншими країнами (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Тест на коронавірус

"Порівняти статистику – це порівняти з чим? Чи знаємо ми, що входить в статистику тих країн, про які ви сказали? Можливо, вони в свою статистику включають просто вимірювання температури, швидкі IФА-тести, ще щось", – обурилася Шаталова.

Також вона наголосила, що статистика зараження коронавірусом в Україні формується суто на результатах ПЛР-тестування, яке є найточнішим.

"Хто говорить, що в Польщі тільки дані ПЛР-тестів потрапляють у статистику? Що туди не потрапляють швидкі тести або щось іще?" – додала заступниця очільника МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що вже незабаром в країні почнуть проводити новий вид тестування на коронавірус COVID-19, так званий ІФА-метод – імуноферментний аналіз. Він є набагато доступнішим, на відміну від ПЛР-тестування, і дасть змогу розширити групи, які треба буде тестувати.