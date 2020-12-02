У МОЗ пояснили, що робити хворим українцям без декларацій із сімейними лікарями

Кожен хворий українець, незалежно від наявності декларації із сімейним лікарем, зможе отримати допомогу у разі звернення до медустанови.

Про це заявила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак в інтерв'ю "Телеграфу". За її словами, щоб зробити це можливим, держава виділила додаткові кошти на доплати лікарям.

"Незалежно від наявності декларації, кожному громадянину медики зобов'язані надати допомогу в найближчому територіальному медичному закладі або в тому, в який ви звернетеся. Сімейним лікарям зараз додали невелике дофінансування, щоб вони надавали допомогу громадянам без декларацій. Це вимушений захід і не зовсім правильний, адже у разі укладання декларації за пацієнтом до медичного закладу приходять кошти, пацієнт юридично співпрацює з лікарем", – зазначила урядовиця.

Микичак вважає, що якщо громадянин переконано відмовляється від оформлення медичних відносин з державою, то за будь-які послуги в цій сфері зобов'язаний платити.

"Наша ментальність і певний популізм законодавців не дає до кінця реалізувати цей підхід, який практикується в економічно сильних державах. Тому ми фактично компенсуємо роботу лікаря з пацієнтом, який не є до нього прикріпленим", – додала заступниця міністра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фахівці Національної служби здоров'я роз'яснили українцям алгоритм, як правильно викликати екстрену медичну допомогу, щоб медики приїхали якомога швидше. Для цього вони розписали інструкцію з п'ятьох пунктів.