У МОЗ пояснили різке зростання захворюваності COVID-19 в Україні

Збільшення кількості людей, у яких виявили коронавірусну інфекцію COVID-19, пов'язане з пом'якшенням карантинних заходів.

Про це на брифінгу 13 червня заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Ми пов'язуємо збільшення кількості випадків виявлення коронавырусної хвороби, які реєструються протягом останніх трьох днів, з пом'якшенням карантинних заходів", – сказав головний санлікар.

Також він підкреслив, що є значні порушення з боку суб'єктів господарювання, які обіцяли дотримуватися протиепідемічних норм.

"Ми бачимо значні порушення, як перевізниками, так і іншими організаціями. У кожному шостому об'єкті, який перевіряють інспектори Держпродспоживслужби, є ті чи інші порушення", – зазначив Ляшко.

Він уточнив порушення стосуються великої кількості людей, які перебувають в приміщеннях, відсутність антисептиків і масок на обличчях.

Головний санітарний лікар нагадав, що маски необхідно носити в усіх громадських закладах і так, щоб вона закривала і рот, і ніс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок суботи, 13 червня, в Україні офіційно підтверджено 30 506 випадків COVID-19. З них 753 були виявлені за минулу добу.