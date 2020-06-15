У МОЗ пояснили причину спалаху COVID-19 в Україні

Різкий стрибок захворюваності на коронавірус в Україні пов'язаний із пом'якшенням карантину та недотриманням багатьма громадянами безпекових заходів.

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Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Водночас він визнав, що зростання статистики хворих на COVID-19 частково пов'язане і з усуненням черг на ПЛР-тести – зокрема, так відбулося на Львівщині (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми ставимо рекорди щодо захворюваності. Нам просто варто подивитися на вулицю, на численні відео в інтернеті, в соцмережах, в Instagram. Що в нас відбувається в клубах, в інших місцях. Люди відчули повне скасування карантину. Саме тому ми бачимо кількість людей, які більше хворіють, і такий ріст захворюваності", – пояснив урядовець.

Він також висловив занепокоєння через зростання в Україні кількості госпіталізованих осіб, хворих на коронавірус, та людей, у яких діагностована пневмонія.

"Все це – прямий наслідок скасування карантину. Дехто переплутав просто пом'якшення карантину зі скасуванням. Все це відбувається в голові наших громадян", – зазначив Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Степанов попередив, що якщо цифри статистики хворих на коронавірус в Україні продовжать зростати, то влада буде змушена ввести нові обмеження.