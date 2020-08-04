У МОЗ пояснили правила в'їзду до України для іноземців

Олексій Тітофф Суспільство 09:39, 4.08.2020 Оновлено: 09:57, 4.08.2020

Іноземці, які прибувають із країн, що належать до "червоної" зони карантину, повинні пройти обсервацію або самоізоляцію.

Про це на брифінгу у вівторок, 4 серпня, розповів глава МОЗ Максим Степанов.

"Щоб не проходити обсервацію або самоізоляцію, іноземець після прибуття може здати ПЛР-тест після установки додатка "Дій вдома". Також якщо іноземний громадянин за 48 годин зробив ПЛР-тест до моменту перетину кордону України", – сказав міністр охорони здоров'я.

Зазначимо, що в Україні з 3 серпня через зростання кривої захворюваності коронавірусом і в межах адаптивного карантину в деяких регіонах точково повернули жорсткі обмеження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МОЗ Максим Степанов пояснив, як в Україні буде діяти карантин із 1 серпня.

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