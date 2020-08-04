У МОЗ пояснили правила в'їзду до України для іноземців.

Іноземці, які прибувають з країн, віднесених до "червоній зоні" карантину, повинні пройти обсервацію або самоізоляцію.

Про це на брифінгу у вівторок, 4 серпня, розповів глава МОЗ Максим Степанов.

"Щоб не проходити обсервацію або самоізоляцію іноземець по прибуттю може здати ПЛР-тест після установки додатка "Дій вдома". Також якщо іноземний громадянин за 48 годин зробив ПЛР-тест до моменту перетину кордону України", – сказав міністр охорони здоров'я.

Відзначимо, що в Україні з 3 серпня через зростання кривої захворюваності коронавірусів, і в рамках адаптивного карантину, в деяких регіонах точково повернули жорсткі обмеження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МОЗ Максим Степанов пояснив, як в Україні буде діяти карантин з 1 серпня.