У МОЗ пояснили, коли лікар прийде додому до хворого на COVID-19

В Україні сімейний лікар відвідає хворого з COVID-19 вдома тільки в разі погіршення стану його здоров'я.

За легкого перебігу хвороби лікар буде контактувати з хворим дистанційно. Про це на брифінгу в понеділок, 19 жовтня, повідомила заступниця міністра охорони здоров'я України Ірина Микичак.

"Якщо захворів, відчуваєш (себе – Ред.) гірше, ніж будь-коли, ще раз, залишаємося вдома. І обов'язково зателефонуйте до свого сімейного лікаря. Зателефонуйте або в свій центр первинної допомоги, або в лікарську амбулаторію, або в поліклініку, або в приватний медичний центр, із яким ви постійно контактуєте і який із вами співпрацює. Лікар у разі легкого перебігу захворювання буде контактувати з хворим дистанційно", – пояснила вона.

Микичак зазначила, що за нинішньої важкої ситуації не можна ризикувати здоров'ям лікарів.

"Контакт сімейного лікаря під час легкого перебігу захворювання дистанційний, наголошуємо на цьому. Тому не ображайтеся на лікарів, не скаржтеся, що вони не хочуть до вас прийти додому. Лікар прийде додому тоді, коли він зрозуміє з розмови, зі спілкування з вами, що є тенденція до погіршення ситуації – тоді лікар прийде і відвідає. Що стосується пневмонії, які ми маємо під час цього захворювання, їх, на жаль, у більшості (випадків – Ред.) вухом не почути", – додала чиновниця.

Микичак наголосила, що за наявності будь-якого із симптомів: кашель, нежить, лихоманка, нудота, головний біль, слабкість, розлад шлунково-кишкового тракту, втрата смаку або нюху – потрібно залишатися вдома і зв'язатися з сімейним лікарем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар розповів, як лікуватися від коронавірусу вдома.