У МОЗ пояснили, чому в Україні зростає захворюваність на COVID-19

В Україні спостерігається тенденція до зростання захворюваності на коронавірус через пом'якшення карантину.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, зростання почалося ще в червні і триває досі.

"Це почалося в червні, і ми спостерігаємо таку тенденцію. Ба більше, відбувається значне зростання і в інших країнах, зокрема в країнах Європи", – сказав глава МОЗ.

Степанов зазначив, що саме тому уряд продовжує вдосконалювати підходи до карантинних заходів і змінив адаптивний карантин.

"Перейшли до поділу країни на чотири зони, які розроблені за чіткими критеріями, – це перша така відмінність. Друге полягає в тому, що якщо раніше адаптивний карантин був повністю в межах області, то зараз відбувся перехід до рівня адміністративно-територіальної одиниці – району або міста", – нагадав міністр.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що потрібно робити після повернення з країн "червоної зони".