Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, чому в Україні так мало людей одужали від коронавірусу.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

В ефірі програми "Право на владу" він зазначив, що 45 осіб – це не мало, потрібно враховувати динаміку захворюваності.

"Я б не сказав, що це мало. Потрібно розуміти і відслідковувати динаміку нашої захворюваності. Ми зараз знаходимося на 15-му дні з моменту, коли Україна переступила рубіж у понад 100 випадків", – сказав Ляшко.

Він додав, що необхідно два ПЛР-тести з певним інтервалом, щоб упевнитися у відсутності інфекції у людей, які одужали.

"Всі, кому був підтверджений діагноз коронавірусна інфекція, переходять в стадію одужання тільки після того, як їм буде проведено два рази поспіль ПЛР-тести (з інтервалом в добу), які не покажуть негативний результат", – сказав головний санітарний лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Віктор Ляшко заявив, що Україна готова проводити до 30 тисяч тестувань в тиждень на коронавірус COVID-19, а під час другої хвилі цей показник виросте до 80 тисяч.

Нагадаємо, що за даними на ранок 9 квітня в країні від коронавірусу одужали 45 осіб.