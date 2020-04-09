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10 квітня • оновлено в 02:13
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У МОЗ пояснили, чому в Україні мало людей видужали від коронавірусу

8.1т
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Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, чому в Україні так мало людей одужали від коронавірусу.

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В ефірі програми "Право на владу" він зазначив, що 45 осіб – це не мало, потрібно враховувати динаміку захворюваності.

"Це не мало": у МОЗ пояснили низьку кількість людей, що видужали від коронавірусу

"Я б не сказав, що це мало. Потрібно розуміти і відслідковувати динаміку нашої захворюваності. Ми зараз знаходимося на 15-му дні з моменту, коли Україна переступила рубіж у понад 100 випадків", – сказав Ляшко.

Він додав, що необхідно два ПЛР-тести з певним інтервалом, щоб упевнитися у відсутності інфекції у людей, які одужали.

"Всі, кому був підтверджений діагноз коронавірусна інфекція, переходять в стадію одужання тільки після того, як їм буде проведено два рази поспіль ПЛР-тести (з інтервалом в добу), які не покажуть негативний результат", – сказав головний санітарний лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Віктор Ляшко заявив, що Україна готова проводити до 30 тисяч тестувань в тиждень на коронавірус COVID-19, а під час другої хвилі цей показник виросте до 80 тисяч.

Нагадаємо, що за даними на ранок 9 квітня в країні від коронавірусу одужали 45 осіб.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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Bogachuk Alex
Bogachuk Alex
Аааа паника, больше Паники и больше Порошенка в Обозе!
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
УкРоина выздоровеет через 1000 лет.
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Семёнов Алексей
Семёнов Алексей
Бабаев Бабай, Франкенштейну вряд ли что то поможет ))))
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