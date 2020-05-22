У МОЗ пояснили, чому в Україні довго роблять тести на COVID-19

Зараз кількість тестів на коронавірус методом ПЛР в Україні істотно зросла. Втім, донедавна на їхні результати доводилося чекати довго, оскільки вітчизняні лабораторії виявилися просто не готові до одномоментного напливу.

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Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, наголосивши, що фахівцям потрібно було навчитися працювати в нових умовах (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Тест на коронавірус hightech.fm

"Зараз кількість тестувань методом ПЛР коливається від 8 до 9 тисяч (на добу. – Ред.). Це ті потужності наших лабораторій, які на сьогодні задіяні. Але в нас є чітка стартегія щодо розширення ПЛР-тестувань. За півтора місяця ми змогли наростити з 700 тестів до майже 9 000. Ми йдемо далі", – запевнив він.

"Ви повинні розуміти, що наші лабораторії взагалі не були готові до проведення такої кількості тестувань. Треба було навчити лаборантів, закупити додаткове обладнання, щоб вийти на ті показники, які є зараз", – додав Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні офіційно ввели лабораторне тестування на коронавірус методом імуноферментного аналізу (ІФА). Його робитимуть пацієнтам з клінічними ознаками коронавірусу. Крім того, особи, які контактували з хворими, повинні тестуватися на 14-ту добу після контакту, а медпрацівники – раз на 14 днів на постійній основі.

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