У МОЗ пояснили, чому не використовують плазму тих, хто видужав, для лікування хворих на COVID-19

В Україні не використовують метод переливання плазми крові людей, які вилікувалися від коронавірусної інфекції, для лікування хворих, оскільки його поки неможливо внести в наявний стандарт.

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Для цього спочатку потрібно пройти клінічні випробування й відповідне дослідження, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу.

Переливання крові для лікування коронавірусу

"Щоб дати дозвіл і ввести той чи інший спосіб лікування, у нас мають відбутися клінічні випробування й відповідні дослідження. Для того щоб ми могли внести це в стандарт лікування, який у нас прийнятий. Зараз такі дослідження проводяться. Цією проблематикою займаються наші провідні інститути й фахівці в цих областях", – зазначив міністр.

За його словами, в Україні зможуть використовувати такий метод лікування, коли буде висновок наших фахівців, зокрема й на основі світових досліджень.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні зафіксували рекордну кількість хворих COVID-19 за добу.