У МОЗ поставили крапку в питанні закупівлі російської вакцини від COVID-19 для українців

У Міністерстві охорони здоров'я України відкинули можливість закупівлі російської вакцини від коронавірусу.

Як повідомляється на сайті відомства, вказаний продукт не проходив реєстрації та експертизи в компетентних органах низки країн.

У МОЗ пояснили, що реєстрація ліків в Україні проводиться на підставі заяви та результатів експертизи, проведеної Державним експертним центром.

Водночас є можливість проводити спрощену реєстрацію, але це стосується ліків, які вже зареєстровано в США, Швейцарії, Японії, Австралії, Канаді або Євросоюзі.

"Зараз заяв про державну реєстрацію російської вакцини Гам-КОВІД-Вак у вказаному порядку від жодного із зазначених суб'єктів не надходило. Крім того, цей продукт також не проходив експертизу в компетентних органах США, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади або ЄС, що фактично унеможливлює його закупівлю й використання в Україні. Тому будь-які припущення щодо можливих переговорів або розгляду російських вакцин як предмета на придбання або отримання не мають під собою жодних підстав на законодавчому рівні", – пояснили в Міністерстві охорони здоров'я.

У відомстві нагадали, що Україну буде забезпечено вакцинами від коронавірусу в межах механізму COVAX, який об'єднує понад 180 країн.

"Україна ввійшла в список 92 визначених механізмом країн, для яких передбачено вакцини фірми AstraZeneca (Велика Британія) та Novavax (США) безплатно або за цінами, нижчими за ринкові", – йдеться в повідомленні.

Раніше нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура заявив, що Україна зобов'язана домовлятися з Росією про закупівлю вакцини від коронавірусу, якщо буде доведено її ефективність.

За цю пропозицію його жорстко розкритикували політичні діячі. Дісталося нардепу також від своєї колеги по фракції, яка назвала його "тупим черевиком".