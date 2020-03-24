У МОЗ попередили, що коронавірусом в Україні можуть заразитися мільйони

В Україні коронавірусом за різними оцінками можуть заразитися від 200 тисяч осіб до мільйонів. Однак цього можна уникнути, якщо дотримуватися карантину.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Таку заяву зробив в ході брифінгу 24 березня головний санітарний лікар України, перший заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Карантин в Україні ТСН

"Ми можемо говорити і про 200 тисяч, і про мільйони. Але все буде залежати від того, як виконувати профілактичні заходи. Якщо будемо дотримуватися, то кількість хворих буде менша, ніж в розрахунках", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ляшко також заявив, що завдяки карантину в Україні істотно зменшилася кількість захворювань на грип та грипоподібні хвороби. Це говорить про те, що обмежувальні заходи можуть стримати і поширення коронавірусу.

Нагадаємо, раніше Національна академія наук України спрогнозувала, що при низькому рівні протиепідемічних та профілактичних заходів в Україні на коронавірус ризикують захворіти більше 22 млн осіб.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!