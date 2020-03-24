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24 березня • оновлено в 14:06
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У МОЗ попередили, що коронавірусом в Україні можуть заразитися мільйони

3.4т
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В Україні коронавірусом за різними оцінками можуть заразитися від 200 тисяч осіб до мільйонів. Однак цього можна уникнути, якщо дотримуватися карантину.

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Таку заяву зробив в ході брифінгу 24 березня головний санітарний лікар України, перший заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Карантин в Україні

Карантин в Україні

ТСН

"Ми можемо говорити і про 200 тисяч, і про мільйони. Але все буде залежати від того, як виконувати профілактичні заходи. Якщо будемо дотримуватися, то кількість хворих буде менша, ніж в розрахунках", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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