У МОЗ попередили про ризик нового спалаху хвороб на заході України

У західних областях України через повені може статися спалах кишкової інфекції.

Про це в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він зазначив, що ситуація з медичними установами в регіоні стабільна.

"Крім COVID-19 ми бачимо по тій статистиці, яка була раніше, і готуємося до спалахів і кишкової інфекції. Тому що це вода, і таке можливо. Ми завжди готуємо систему відразу після того, як це відбувається", – сказав глава МОЗ.

Також Степанов уточнив, що всього в результаті повені було підтоплено 11 медичних установ. При цьому він запевнив, що ситуація повністю контрольована.

Як повідомляв OBOZREVATEL, еколог розповіла, що до настільки масштабних повеней на заході України, крім погодних умов, призвела вирубка лісів, засміченість, а також хаотичне будівництво гідротехнічних споруд та житлових будинків на заборонених територіях.