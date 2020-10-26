У МОЗ попередили про новий можливий спалах COVID-19 в Україні

Після проведення місцевих виборів в Україні очікується збільшення кількості нових заражених коронавірусом (COVID-19).

Однак у МОЗ не пов'язують зростання кількості хворих із виборами. Про це для "РБК-Україна" сказав виконувач обов'язків генерального директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузин.

"Вибори – це, звичайно, ризикована операція. Велика кількість людей, які контактують між собою, але всі норми, всі рекомендації МОЗ строго виконувалися. Тому, я не думаю, що спалах буде пов'язаний із виборами", – зазначив він.

Кузин підкреслив, що загалом по Україні спостерігається тенденція до зростання нових інфікованих.

"Будемо очікувати прогнозованого зростання, але це не пов'язано безпосередньо з виборчим процесом. У нас завтра (27 жовтня – Ред.) буде дискусія щодо прогнозування і повинні отримати вже національні розрахунки від Академії наук – наприкінці сьогоднішньої доби або завтра", – сказав він.

Також Кузін додав, що в Міністерстві охорони здоров'я поки не планують переглядати критерії прогнозування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "Слузі народу" сказали, що в Україні після місцевих виборів можливий сплеск захворюваності на коронавірус.